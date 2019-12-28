В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя покупать косметику и парфюмерию

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До приобретения продавец обязан дать возможность ознакомиться с ароматом и другими свойствами товара.

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций, как правильно покупать парфюмерно-косметическую продукцию, один из главных советов — не приобретать эти изделия с рук у уличных торговцев.

<p>Фото © <a href="https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13328" target="_blank">Роспотребнадзор</a></p>

Также нежелательно брать духи и косметику у продавцов, которые не могут предоставить сертификат и рассказать о производителе. Кроме того, на упаковке должна быть представлена вся эта информация, а также способ применения, противопоказания и срок годности.

Перед покупкой потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с ароматом и другими свойствами товара. Роспотребнадзор напомнил, что наносить косметику из тестера непосредственно на глаза и губы небезопасно; чтобы проверить её тон, можно нанести продукцию на тыльную сторону руки с помощью ватного диска.

<p>Фото © <a href="https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13328" target="_blank">Роспотребнадзор</a></p>

Важно внимательно выбирать парфюмерно-косметическую продукцию, поскольку её нельзя обменять и вернуть, если она ненадлежащего качества.

Ранее парфюмер рассказал, как правильно выбрать духи в подарок.

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