В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя покупать косметику и парфюмерию

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций, как правильно покупать парфюмерно-косметическую продукцию, один из главных советов — не приобретать эти изделия с рук у уличных торговцев.
Также нежелательно брать духи и косметику у продавцов, которые не могут предоставить сертификат и рассказать о производителе. Кроме того, на упаковке должна быть представлена вся эта информация, а также способ применения, противопоказания и срок годности.
Перед покупкой потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с ароматом и другими свойствами товара. Роспотребнадзор напомнил, что наносить косметику из тестера непосредственно на глаза и губы небезопасно; чтобы проверить её тон, можно нанести продукцию на тыльную сторону руки с помощью ватного диска.
Важно внимательно выбирать парфюмерно-косметическую продукцию, поскольку её нельзя обменять и вернуть, если она ненадлежащего качества.
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