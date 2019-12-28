В Татарстане пьяный мужчина избил панду на корпоративе — видео

Что побудило мужчину атаковать медведя — алкогольное опьянение или личная неприязнь, — пока не ясно.

В Татарстане пьяный мужчина набросился на ростовую куклу панды во время корпоратива, сообщает телеканал "НТР-24".

Инцидент произошёл в одном из кафе города Нижнекамска. На кадрах видно, как мужчина прыгает на артиста, одетого в костюм медведя, валит его на пол и начинает избивать. Коллеги и персонал пытаются оттащить агрессора, но у них это получается с трудом.

Дебошир порвал куклу, владельцы утверждают, что она не подлежит восстановлению. Сумма ущерба, по предварительным подсчётам, составила 100 тысяч рублей. Мотивы ненависти мужчины к панде пока не выяснены.

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