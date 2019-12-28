Сбербанк ввёл функцию возврата забытых в банкоматах денег на карты клиентов

Кроме того, банк ввёл систему SMS-оповещения клиентов, забывших пластиковую карту в терминале.

Сбербанк ввёл в новых банкоматах-ресайклерах систему возврата денег. Это значит, что, если клиент заказал для снятия определённую сумму, а затем отвлёкся и ушёл, забыв деньги в банкомате, они будут автоматически зачислены на счёт той карты, с которой производилось списание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.

— Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег, — отметили в банке.

В пресс-службе также напомнили, что банк ввёл систему SMS-оповещения клиентов, забывших пластиковую карту в терминале. Система таких уведомлений помогла на 20% снизить количество подобных случаев.

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