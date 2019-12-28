На Маврикии погиб финансовый директор британской Domino's Pizza

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Фото © Flickr / Mr. Blue MauMau

Финансовый директор британской франшизы пиццерии Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд погиб во время отдыха на Маврикии. На курорте он был с женой и дочерью, сообщает газета The Sun.

Уточняется, что 51-летний Бауэрнфайнд утонул во время подводного плавания.

Мы все глубоко шокированы и опечалены этой трагической новостью, — сказал исполнительный директор компании Дэвид Уайлд. Он также выразил свои соболезнования семье погибшего.

Должность финансового директора компании Дэвид Бауэрнфайнд занимал с 2018 года. До этого он был директором корпорации информационных технологий Xchanging.

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