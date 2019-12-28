На Маврикии погиб финансовый директор британской Domino's Pizza

Финансовый директор британской франшизы пиццерии Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд погиб во время отдыха на Маврикии. На курорте он был с женой и дочерью, сообщает газета The Sun.

Brit Domino’s chief David Bauernfeind dies in Boxing Day snorkelling accident on family holiday in Mauritius. https://t.co/vnnXbhWBo1 — The Sun (@TheSun) December 27, 2019

Уточняется, что 51-летний Бауэрнфайнд утонул во время подводного плавания.

— Мы все глубоко шокированы и опечалены этой трагической новостью, — сказал исполнительный директор компании Дэвид Уайлд. Он также выразил свои соболезнования семье погибшего.

Должность финансового директора компании Дэвид Бауэрнфайнд занимал с 2018 года. До этого он был директором корпорации информационных технологий Xchanging.