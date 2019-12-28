Тела шести погибших найдены на Гавайях после крушения вертолёта

На воздушном судне летели семь человек, в том числе несовершеннолетние дети. О судьбе седьмого пассажира пока не известно.

Тела шести погибших обнаружены на острове Кауаи после крушения вертолёта, сообщает CNN.

Связь с воздушным судном была потеряна в четверг, 26 декабря, на его поиски выдвинулась Береговая охрана США. Пропавших искали с помощью вертолётов, катеров и других ресурсов.

Обломки были обнаружены в отдалённом районе государственного парка на северо-западной стороне острова, говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что пассажиров было семеро, летели две семьи. По словам чиновников, двое пассажиров были несовершеннолетними. Поиск седьмого человека в настоящее время приостановлен из-за погодных условий и будет возобновлён завтра, однако спасатели полагают, что выживших нет.

Предположительно, вертолёт врезался в одну из гор. Причины происшествия расследуются.

В России 25 декабря вертолёт МИ-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае, пострадало 15 человек.