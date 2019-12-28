Сюткин выпустил видеоклип в память о погибших в 2019 году деятелях искусства

В "Инстаграме" на странице певца и музыканта Валерия Сюткина появился видеоклип на песню "Время не проведёшь", в котором артист вспоминает ушедших из жизни в 2019 году крупных деятелей искусства.
Среди них Сюткин отметил Владимира Этуша, Георгия Данелию, Марка Захарова, Галину Волчек, Сергея Доренко и других знаменитостей.
— Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году... — подписал видео музыкант.
Песня была выпущена в соавторстве с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым.
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