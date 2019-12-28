При пожаре в элитном жилом комплексе в Москве погибло два человека

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко 

В элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы при пожаре погибло два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

По информации пресс-службы, инцидент произошёл в жилом комплексе "Алые паруса" по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В подсобке, где произошёл пожар, на тот момент находилось два человека — именно они и стали жертвами происшествия. На данный момент огонь уже полностью потушен.

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