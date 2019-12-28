Эксперты посоветовали необычные направления для новогодних путешествий

В рейтинг вошли Багамы, Мадрид, Токио, Рио-де-Жанейро и Венеция. В каждой стране — свои уникальные обычаи празднования.

Эксперты турсервиса онлайн-бронирования Booking.com дали советы тем, кто хочет отвлечься от повседневности на период новогодних праздников. Тем, кто ищет новых ощущений, они предлагают посетить карнавал на Багамах, встретить новое десятилетие на пляже или провести "барную" новогоднюю ночь.

На Багамах туристы смогут не только погреться на жарком солнышке, но и поучаствовать в традиционном красочном карнавале Джанкану.

Во время карнавала местные жители и туристы выходят на улицы города, чтобы повеселиться и потанцевать, а артисты устраивают яркие костюмированные шоу. Большинство туристов в прошлом году приехали сюда из США, Германии и Великобритании. В основном жили они в курортных отелях или на виллах.

Встретить Новый год можно и в Мадриде. По испанской традиции под каждый удар курантов нужно съедать по одной виноградине. Тогда удача будет сопутствовать на протяжении всего года.

Это направление советуют тем, кто любит культуру, национальную кухню и шопинг. Туристам рекомендуют посетить площадь Пуэрта-дель-Соль — одно из самых оживлённых мест в испанской столице. Для перемещения по городу, кстати, специалисты сервиса советуют арендовать велосипед.

В Рио-де-Жанейро в Бразилии главный праздник зимы отмечают фейерверками на пляже Копакабана. В этот период также проходят различные вечеринки на крышах и в бассейнах.

В Бразилии также существует ряд особенных новогодних традиций. Например, сам праздник у них принято встречать в одежде белого цвета. По поверьям, именно этот цвет принесёт процветание и благополучие. Кроме того, бразильцы в честь праздника отдают честь богине океана. Считается, что для этого нужно перепрыгнуть через семь волн подряд, на каждом прыжке загадывая желание.

Эксперты советуют поехать в Рио любителям пляжного отдыха, красивых пейзажей и интересных достопримечательностей. В прошлом году частыми гостями в этих краях были путешественники из Аргентины, Чили и Франции.

Японский Новый год, или О-сёгацу — это время для молитв и уединения. В это время в буддистские храмы приходят десятки тысяч человек, желающих воздать молитву божествам и поразмышлять о вечном. В храмах проходит ритуал дзёя-но-канэ — служители 108 раз звонят в колокола.

В Токио в святилище Сэнсо-дзи можно своими глазами увидеть ритуал дзёя-но-канэ и отстоять с местными жителями очередь для совершения хацумодэ — первого в наступившем году посещения синтоистского храма.

В приметы верят и в итальянской Венеции. Например, здесь считается, что наиболее благоприятный цвет для встречи Нового года — красный. На время празднования советуют надевать нижнее бельё этого цвета, чтобы привлечь удачу в наступающем году. Если хочется приманить богатство, нужно съесть на новогодний ужин чечевицу, а для насыщенного событиями года съесть острую колбаску.

Традиционные празднования с фейерверками, музыкой и танцами проходят здесь на площади Сан-Марко. Наступление самого Нового года здесь принято встречать поцелуем с близким человеком.

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