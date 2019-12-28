Житель Анапы застрелил двух соседей из-за громкой музыки

Житель Анапы застрелил своего 60-летнего соседа и его 30-летнего сына из-за громкой музыки. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

— По версии следствия, вечером 3 февраля 2019 года во дворе родственников громко играла музыка, что мешало их 54-летнему соседу. Мужчина сделал замечание нарушителям его спокойствия, бросая при этом камни в их двор, — говорится в сообщении.

Отец и сын пришли к 54-летнему соседу и начали предъявлять ему претензии по поводу замечания. Тот в ответ схватил ружьё и выстрелил в голову старшему мужчине. Его сын попытался отобрать ружьё у стрелка, но в результате получил ранение брюшной полости, от которого тоже скончался. Стрелявший сам вызвал скорую и полицию.

27 декабря было завершено расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд.