Мутко: В Тулуне решены почти все жилищные проблемы

В иркутском Тулуне к настоящему моменту урегулированы практически все проблемы с жильём, в пунктах временного размещения остаётся 40 человек. Такими данными поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

— Остаётся пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются, — приводит его слова РИА "Новости".

В настоящий момент вице-премьер в рамках рабочей поездки осматривает пострадавшие от летнего паводка населённые пункты. Во время разъездов он посетил и последний оставшийся пункт временного размещения, который организовали на территории Аграрного колледжа в Тулуне. После паводка было организовано 17 таких пунктов.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.