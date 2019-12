Журнал People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Американский журнал People выбрал лучшие альбомы уходящего года по версии редакции. Примечательно, что все отмеченные релизы принадлежат исполнителям-женщинам.

Всего журнал выбрал десять пластинок, лучшими из которых стали Thank U, Next Арианы Гранде, Cuz I Love You боди-позитив-певицы Lizzo и седьмой альбом Тейлор Свифт — Lover.

Не обделила редакция вниманием и 17-летнюю звезду Билли Айлиш. Её пластинка When We All Fall Asleep, Where Do De Go стала четвёртой в рейтинге. Далее идут Norman F-Rockwell Ланы Дель Рей и Homecoming: The Live Album от Бейонсе.

Замыкают список альбом Girl Марен Моррис, She Butter Baby Ари Леннокс, Dedicated Карли Рэй Джепсен и Jaima Бриттани Ховард.

Ранее Лайф публиковал рейтинг самых популярных видео на YouTube за 2019 год. В пятёрке лидеров оказались американские певицы Билли Айлиш и её Bad Guy и Ариана Гранде с композицией 7 rings.