Чёрные ящики с упавшего в Алма-Ате лайнера доставят в МАК для расшифровки

Чёрные ящики с разбившегося 27 декабря под Алма-Атой лайнера компании Bek Air передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет. Об этом прессе сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

— Сегодня вечером, в 18:40, из Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра чёрный ящик мы передаём для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в город Москву, — сказал Камалиев.

Напомним, лайнер Fokker-100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан упал сразу после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате аварии погибло 12 человек, ещё 49 пассажиров пострадали. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших в катастрофе. Деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежало воздушное судно, была приостановлена.