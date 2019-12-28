Пушков: Санкции США против "Северного потока — 2" развеяли все иллюзии

Санкции США в отношении "Северного потока — 2" развеяли все иллюзии об отношении Вашингтона к России, заявил сенатор Алексей Пушков.

— Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока — 2" не оставили от них камня на камне, — написал он в "Твиттере".

Вместе с тем Пушков заметил, что в предвыборный период в США сдвигов в отношениях с Россией ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что США дали подрядчикам "Северного потока — 2" месяц на остановку строительных работ, чтобы избежать соответствующих санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2". Эксперт уже назвал страны, которые могут помочь России достроить газопровод.