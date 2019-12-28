Аналитики рассказали, где больше всего хотят отдыхать россияне в 2020 году

Особой популярностью пользуются морские курорты с безвизовым режимом — Турция и Таиланд.

В начале 2020 года российских туристов, вероятно, чаще всего можно будет встретить в Таиланде, а на протяжении всего года — в Турции. Такие выводы сделали аналитики OneTwoTrip, сообщает RT.

Специалисты сервиса для организации путешествий провели анализ туров на будущий год, которыми интересуются россияне.

С января по март большой популярностью пользуются готовые путешествия в Таиланд, а до конца 2020 года спрос отмечается на туры в Турцию. Однако аналитики отмечают, что интерес к этой стране в последний месяц весны может возрасти в два раза.

Спросом также пользуются туры по России, но пользователи сервиса ищут их в три раза реже, чем готовые путешествия в Турцию. Чаще всего россияне рассматривают отдых продолжительностью семь ночей, рассказал директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Путешественники также интересуются турами в Италию, Вьетнам, ОАЭ, Грецию, Доминиканскую Республику, на Кипр и Кубу.

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