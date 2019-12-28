В МВД Казахстана назвали возможные причины катастрофы самолёта в Алма-Ате

Специалисты продолжают осматривать место ЧП и устанавливать все детали и обстоятельства происшествия, которые помогут пролить свет на причины возникновения аварии.

Среди вероятных причин крушения самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс Алма-Ата — Нур-Султан, следствие рассматривает неблагоприятные метеоусловия, ошибку пилотирования и техническую неисправность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

На данный момент следователи допрашивают должностных и ответственных лиц, опрашивают выживших пассажиров рейса и проверяют работу наземных и авиационных служб.

— Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трасологическая экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что из лайнера изъяли бортовой журнал и чёрные ящики, которые передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.

Напомним, лайнер Fokker-100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, упал сразу после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате аварии погибло 12 человек, ещё 49 пассажиров пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших в катастрофе. Деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежало воздушное судно, была приостановлена.