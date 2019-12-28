Три оставшихся дома в Тулуне будут расселять в январе 2020 года

Людям выдадут специальные сертификаты, и они смогут решить, строить ли на той же территории новое жильё или переехать.

С нерасселёнными жильцами трёх пятиэтажных домов на улице Рабочий городок в Тулуне будут работать в январе 2020 года. Об этом рассказал глава межправительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко.

Во время своей рабочей поездки по пострадавшим от летних паводков территориям Мутко побеседовал с жильцами трёх домов на улице Рабочий городок, которые попали в зону паводка, но не были признаны аварийными. Он пообещал, что в новом году им выдадут специальные сертификаты и они смогут решить, строить ли на той же территории новое жильё или переехать.

Позже вице-премьер отметил, что здания достаточно крепкие и решение о расселении было весьма непросто принять.

— Мы исходим из того, что они в зоне подтопления, люди остались без ничего. По ним принято решение также расселить их, как и все те дома, которые были признаны аварийными и находятся в зоне расселения, — объяснил он.

Беседуя с жильцами домов, он также согласился, что не нужно платить за коммунальные услуги владельцам нежилых квартир на первых этажах, которые до сих пор не сняли с кадастра. Попросив уточнить, о каких именно квартирах идёт речь, Мутко пообещал снять их с реестра.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в иркутском Тулуне решены практически все жилищные проблемы.