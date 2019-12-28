Из психбольницы в Чите снова сбежали двое осуждённых

Допустивших их побег медиков уже уволили. В учреждении теперь придётся усилить охрану.

Два пациента, которые были осуждены за кражу и убийство, вновь сбежали из Краевой клинической психиатрической больницы им. Виктора Кандинского в Чите. В связи с этим прокуратура требует от лечебного учреждения обеспечить надлежащую охрану. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что в больнице не работают сотрудники охранных организаций, кроме того, учреждение не оснащено инженерно-техническими средствами охраны. Все охранные мероприятия осуществлялись собственными силами.

— В связи с этим прокуратура внесла главному врачу больницы представление. Одновременно прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении больницы обеспечить надлежащую охрану. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения, — говорится в сообщении.

По итогам проверки, которая была инициирована Минздравом, те работники медицинского учреждения, что обеспечивали охрану объекта, были уволены.

Что касается сбежавших пациентов, то на данный момент об их местонахождении ничего не известно. Их поиски продолжаются.

Напомним, что подобный инцидент уже имел место в начале ноября. Один из беглецов был особо опасен, так как осуждён за убийство. Второй получил срок за совершение кражи. Обоих тогда нашли и доставили в больницу.