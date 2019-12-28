Умерла звезда фильма Кубрика "Лолита"

Американская актриса Сью Лайон, известная многим благодаря главной роли в фильме Стэнли Кубрика "Лолита", умерла в возрасте 73 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The New York Times.

Как уточняется, она ушла из жизни 26 декабря. Близкий друг Лайон Фил Сиракопулос рассказал, что в последнее время у неё были проблемы со здоровьем.

Актриса принимала участие в работе над многими фильмами, в числе которых "Ночь игуаны", " Семь женщин" и "Вздорный человек".

Ранее сообщалось, что 26 декабря умерла народная артистка СССР Галина Волчек. Предварительная причина её смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.