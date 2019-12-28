Рейс "Аэрофлота" Новый Уренгой — Москва задержали на сутки — видео

Всё это время пассажиры ждали вылета в небольшом аэропорту. Их не разместили в гостинице и не обеспечили едой.

Рейс SU 1523 авиакомпании "Аэрофлот" из Нового Уренгоя в Москву задержали более чем на сутки. Всё это время пассажиры ждали вылета в аэропорту, их не разместили в гостинице и не предоставили еду.

Самолёт должен был вылететь 27 декабря в 09:00 (07:00) по местному времени. Однако позже стало известно, что рейс переносится на следующий день по непонятной причине.

— У него какие-то технические проблемы. Одни говорили, что обледенение, следующая информация — у них проблема с датчиками и с шасси. Какова вероятность того, что эта проблема не возобновится в воздухе? Почему они рискуют пассажирами? — выразила Лайфу возмущение родственница одного из пассажиров.

Из-за задержки вылета многие опоздали на другой транспорт из Москвы. А так как впереди праздники, то купить новые билеты уже невозможно — люди просто не смогут встретить Новый год с родными.

Рейс SU 1523 вылетел из Нового Уренгоя только сегодня утром. По словам родственницы пассажира, в Москву летит тот же самый борт, с которым якобы были проблемы.