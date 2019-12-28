Национальный архив США рассказал, почему военные не верят в НЛО

В эти дни там проходит выставка, на которой представлены рассекреченные данные об изучении случаев "появления инопланетян".

Выставка, на которой представлены документы ВВС США об исследованиях прошлого века о якобы имевших место случаях появления неопознанных летающих объектов, проходит в эти дни в Национальном архиве в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".

Приурочена она к 50-летию прекращения проекта "Синяя книга", который был создан для исследования и интерпретирования НЛО.

Проект стартовал в 1952 году, через пять лет после начала "истерии вокруг НЛО". К моменту его закрытия в 1969 году было зафиксировано более 12,5 тысячи случаев "появления НЛО", при этом только в 700 из них объект остался неопознанным.

По подсчёту архива, документы проекта составили 85 тысяч страниц. Они доступны публике для чтения и исследования в Национальном архиве.

Кроме того, на выставке представлены документы, проливающие свет на известные теории заговора, — о проекте "Маджестик-12" и Розуэлльском инциденте.

Поиск истоков теории о существовании в недрах американского правительства засекреченной группы "Маджестик-12" или MJ12, которая вела работы по предотвращению угрозы НЛО, не дал результатов, сообщают в Национальном архиве.

Единственным документом, который и дал начало развитию теории, осталось загадочное сообщение о совещании под названием "Специальный исследовательский проект Совета национальной безопасности и MJ12". Однако при исследовании документа нашлось большое количество нестыковок, которые указывают на сфабрикованность документа.

Ещё одна теория заговора, которую разоблачают документы, представленные на выставке, — Розуэлльский инцидент 1947 года, когда газета штата Нью-Мексико писала, что военным якобы удалось захватить инопланетный летающий корабль с экипажем.

Однако сами военные в последующие годы сообщали, что крушение потерпел беспилотный воздушный шар, который использовался в ходе секретных испытаний.

Исследования этого инцидента, по результатам которых так и не удалось найти подтверждения причастности инопланетян, прекратились в 1995 году.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Калифорнии, который увидел неопознанный летающий объект и поделился видео в Сети.