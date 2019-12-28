Президент Южной Осетии помиловал грузинского врача, нарушившего границу

Суд приговорил медика к одному году и девяти месяцам тюрьмы. После оглашения приговора мужчина направил ходатайство о помиловании на имя главы государства.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал осуждённого за незаконное пересечение границы грузинского врача Важу Гаприндашвили. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

В документе поясняется, что решение было принято из гуманных побуждений.

— Руководствуясь принципами гуманности, с учётом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию постановляю помиловать осуждённого Гаприндашвили Важу Джондоевича 1961 года рождения, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, — сообщается в указе.

Возглавляющего Союз травматологов и ортопедов Грузии врача задержали 9 ноября за пересечение границы в районе села Орчосан Ахалгорского района. Сам мужчина вину отрицал и был уверен в том, что находится "на грузинской земле". Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам тюрьмы. Узнав о приговоре, мужчина направил ходатайство о помиловании на имя президента Южной Осетии.