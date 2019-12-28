В Московский зоопарк привезли "невесту" для птицы-секретаря

Сейчас экзотическая птица осваивается на новом месте и пока находится под наблюдением зоологов.

Самка редкой птицы-секретаря по кличке Лил привезена в Московский зоопарк из Чехии для размножения. Об этом сообщается на официальной странице зоосада.

— Она хорошо перенесла долгую дорогу и сейчас находится на карантине в ветеринарном корпусе под наблюдением врачей и зоологов, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе столичного зоопарка отметили, что через несколько недель, когда птица пройдёт карантин и полностью адаптируется, её переведут в вольер, а затем начнут постепенно знакомить с самцом.

Отмечается, что, прежде чем она познакомится со своим потенциальным партнёром, может потребоваться немало времени, поскольку данные птицы долго адаптируются и привыкают к людям, которые за ними ухаживают.

Примечательно, что птица-секретарь относится к моногамным видам. Как правило, эти птицы образуют одну пару на всю жизнь. В результате каждая пара занимает отдельную территорию, которую тщательно патрулирует и охраняет от конкурентов.

Женихом чешской пернатой красавицы является птица-секретарь по кличке Бонд. В его распоряжение входит просторный вольер на берегу Малого пруда.

— Весь период холодов он проводит в своём тёплом домике, выходя на улицу только тогда, когда температура не опускается ниже + 5–7 градусов и нет осадков. Совсем скоро в специально огороженный отсек этого домика переберётся и самка, — говорится в сообщении.

Когда пернатые наконец-то привыкнут к присутствию друг друга, их начнут выпускать вместе в вольер.

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