Додон назвал отличительную черту характера Путина

Лидер Молдавии Игорь Додон назвал отличительное качество президента России Владимира Путина.

— Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчёркивает, что ничего не забывает, — сказал РИА "Новости" Додон.

Президент Молдавии добавил, что может обсудить с российским коллегой любой непростой вопрос и совместно прийти к его грамотному решению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин обычно празднует Новый год.