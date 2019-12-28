В Москве мошенница продавала несуществующие билеты на новогодние ёлки

В Москве 46-летняя приезжая женщина продавала несуществующие билеты на новогодние ёлки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

— В полицию обратились 18 родителей несовершеннолетних о совершении мошеннических действий. Потерпевшие рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене, — говорится в сообщении.

Родители перевели деньги на счёт, однако никаких билетов так и не получили.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции вручили всем потерпевшим билеты на новогоднюю ёлку во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.