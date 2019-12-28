Лера Кудрявцева показала подписчикам свой разорвавшийся грудной имплант

Она отметила, что на протяжении 15 лет страдала синдромом хронической усталости из-за своего решения.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, перенёсшая срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди, опубликовала его фото и рассказала, как инородное тело отравляло её организм на протяжении нескольких лет.

— Зрелище, конечно, неприятное, но решила всё же показать вам эту "чудесную" картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, "катастрофы", — написала она в "Инстаграме".

При этом она отметила, что имплант не доставлял ей ощутимого дискомфорта — ничего не воспалялось и не чувствовалось, лишь немного "поехала форма" одной груди. По словам телеведущей, разрыв не смогло выявить даже УЗИ.

— УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа, — рассказала Кудрявцева.

Она отметила, что на протяжении 15 лет страдала синдромом хронической усталости, пока её организм боролся с инородным телом.

Поблагодарив своих подписчиков за поддержку, она предупредила их о том, что "пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты не существует". Ведущая отметила, что не призывает отказываться от таких имплантов, но советует своевременно проверяться.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей.