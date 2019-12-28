Лера Кудрявцева показала подписчикам свой разорвавшийся грудной имплант

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, перенёсшая срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди, опубликовала его фото и рассказала, как инородное тело отравляло её организм на протяжении нескольких лет.
— Зрелище, конечно, неприятное, но решила всё же показать вам эту "чудесную" картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, "катастрофы", — написала она в "Инстаграме".
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Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту « чудесную» картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать « катастрофы» . Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание 🙏🏽.Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы .Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений , просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : 1 - Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты . Менять придётся в любом случае . 2 Узи не информативно 💯 , только МРТ с контрастом . 3. Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_soos ! 4. Проходили исследования FDA - почитайте в интернете , будет полезно . 5. У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв . Поскольку в имплантате не вода , а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости « ;((( НО это моя история , у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь ! Пластическим хирургам советую не нести « пургу» , что все так безопасно , понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом ! Но сейчас думаю настало время говорить и говорить громко !!!!! ❌
При этом она отметила, что имплант не доставлял ей ощутимого дискомфорта — ничего не воспалялось и не чувствовалось, лишь немного "поехала форма" одной груди. По словам телеведущей, разрыв не смогло выявить даже УЗИ.
— УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа, — рассказала Кудрявцева.
Она отметила, что на протяжении 15 лет страдала синдромом хронической усталости, пока её организм боролся с инородным телом.
Поблагодарив своих подписчиков за поддержку, она предупредила их о том, что "пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты не существует". Ведущая отметила, что не призывает отказываться от таких имплантов, но советует своевременно проверяться.
Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей.
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