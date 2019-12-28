От полёта на разбившемся в Казахстане самолёте семью спас детский утренник

Одними из пассажиров самолёта авиакомпании Bek Air, который накануне утром разбился в Алма-Ате, должны были стать Полина Дышлюк и её дети, рассказывает телеканал "Звезда".
Девушке пришлось поменять билеты практически в последний момент из-за переноса детского новогоднего утренника.
— Сегодня мне все говорят, что я и мои дети родились в рубашке, — рассказывает Полина.
Девушке сложно представить, что чувствовали её родственники, которые знали, что она должна вылететь этим рейсом, и не могли дозвониться.
28 декабря был объявлен президентом Касым-Жомартом Токаевым днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Казахстана Берик Уали в Фэйсбуке.
Напомним, трагедия с крушением самолёта произошла в Казахстане накануне утром, когда лайнер Fokker-100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, упал сразу после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате аварии погибло 12 человек, ещё 49 пассажиров пострадали.
Деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежало воздушное судно, была приостановлена. В МВД Казахстана назвали возможные причины катастрофы.
Из лайнера изъяли бортовой журнал и чёрные ящики, которые передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.
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