От полёта на разбившемся в Казахстане самолёте семью спас детский утренник

Из-за того, что новогодний праздник перенесли, девушке пришлось поменять билеты себе и детям.

Одними из пассажиров самолёта авиакомпании Bek Air, который накануне утром разбился в Алма-Ате, должны были стать Полина Дышлюк и её дети, рассказывает телеканал "Звезда".

Девушке пришлось поменять билеты практически в последний момент из-за переноса детского новогоднего утренника.

— Сегодня мне все говорят, что я и мои дети родились в рубашке, — рассказывает Полина.

Девушке сложно представить, что чувствовали её родственники, которые знали, что она должна вылететь этим рейсом, и не могли дозвониться.

28 декабря был объявлен президентом Касым-Жомартом Токаевым днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Казахстана Берик Уали в Фэйсбуке.

Напомним, трагедия с крушением самолёта произошла в Казахстане накануне утром, когда лайнер Fokker-100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, упал сразу после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате аварии погибло 12 человек, ещё 49 пассажиров пострадали.

Деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежало воздушное судно, была приостановлена. В МВД Казахстана назвали возможные причины катастрофы.

Из лайнера изъяли бортовой журнал и чёрные ящики, которые передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.