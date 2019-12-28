Борьба за титул "главного толстяка". Барецкий попытался избить сына Сафронова

Шоумен Стас Барецкий в шутку набросился на сына художника Никаса Сафронова Луку Затравкина и попытался устроить драку. Инцидент произошёл на открытии клиники похудения.
— Барецкому не понравилось, что Лука Сафронов-Затравкин претендует на титул "главного и самого известного толстяка страны". Началась потасовка, — рассказал Лайфу PR-директор Барецкого Вадим Горжанкин.
Конфликт предотвратила директор клиники, которая успокоила шоумена.
Напомним, ранее сын известного художника попал ещё в одну скандальную историю. 27 ноября в Сети появилось видео, на котором Лука Затравкин застрял в унитазе "боинга" во время рейса из Казани в Москву. Молодой человек пригрозил судом из-за ролика, на котором он выставлен в неловком свете. Никас Сафронов призвал относиться к инциденту с юмором.
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