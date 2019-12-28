В состав Черноморского флота включили корабль "Ингушетия" с комплексом "Калибр"

Малый ракетный корабль "Ингушетия", оборудованный ракетным комплексом "Калибр", приняли в состав Черноморского флота, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей флота.

Андреевский флаг судна освятили в соборе Святого равноапостольного князя Владимира. После этого на причале Минная стенка провели церемонию поднятия флага и принятия в состав флота нового корабля.

На торжественном мероприятии присутствовали замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

В ближайшее время экипаж нового судна приступит к отработке специальных курсовых задач. В январе будущего года он сможет выполнять плановые задачи боевой подготовки.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.