Пожар в Пермском крае унёс жизни матери и троих детей

При пожаре в жилом доме в деревне Сидорята Пермского края погибли четыре человека, в том числе три ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огнём был полностью охвачен четырёхэтажный деревянный дом. В пресс-службе ведомства сообщили, что на ликвидацию пожара понадобилось чуть больше часа.
Спасателями найдены тела четырёх погибших — матери и троих детей, сообщают в МЧС.
Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в элитном жилом комплексе в Москве погибли два человека.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram