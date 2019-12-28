Пожар в Пермском крае унёс жизни матери и троих детей

К моменту прибытия сотрудников МЧС четырёхэтажный деревянный жилой дом был полностью охвачен огнём.

При пожаре в жилом доме в деревне Сидорята Пермского края погибли четыре человека, в том числе три ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия огнём был полностью охвачен четырёхэтажный деревянный дом. В пресс-службе ведомства сообщили, что на ликвидацию пожара понадобилось чуть больше часа.

Спасателями найдены тела четырёх погибших — матери и троих детей, сообщают в МЧС.

Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в элитном жилом комплексе в Москве погибли два человека.