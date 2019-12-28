В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"

Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса "Оникс" завершились.
— Ведётся плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, — сказал "Красной звезде" Криворучко.
Замминистра обороны РФ также отметил, что комплекс позволит бороться с потенциальным противником на уровне всех современных требований.
Ранее Лайф опубликовал видео запуска ракеты "Оникс" на Чукотке.
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