В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"

5

Фото © Минобороны России

Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса "Оникс" завершились.

Ведётся плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, — сказал "Красной звезде" Криворучко.

Замминистра обороны РФ также отметил, что комплекс позволит бороться с потенциальным противником на уровне всех современных требований.

Ранее Лайф опубликовал видео запуска ракеты "Оникс" на Чукотке.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×