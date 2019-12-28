В Самаре продавщица защитила пекарню от грабителя — видео

Сперва женщина была шокирована наглостью злоумышленника, но потом набросилась на него с кулаками.

В Самаре неизвестный попытался ограбить пекарню. Видео инцидента опубликовал Mash. Происшествие произошло в заведении под названием "Хлебница" в микрорайоне "Крутые ключи". На кадрах видно, что мужчина перелезает за стойку, достаёт молоток и принимается взламывать кассу.

После нескольких ударов злоумышленник понял, что взломать кассовый аппарат инструментом не получится, после чего решил отобрать у продавщицы ключ. Завладев им и получив несколько ударов по голове от женщины, грабитель всё же добрался до выручки пекарни, однако на шум пришёл очевидец и помог прогнать бандита.

Успел ли мужчина забрать деньги из кассы — неизвестно. Сейчас его разыскивает полиция.

А ранее в Москве вооружённые грабители вынесли из магазина шоколад на две тысячи рублей.