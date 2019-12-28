В России запустили серийное производство ракетного комплекса "Авангард"

Экземпляры с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком пойдут на вооружение Домбаровского соединения РВСН.

В России началось серийное производство ракетной системы "Авангард", оснащённой управляемым боевым блоком. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

— Развёрнуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН, — сказал он.

Криворучко добавил, что в грядущем году в планах Минобороны заключить ещё один трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс". Это требуется для перевооружения ещё трёх ракетных полков, пояснил он. Также в 2020 году министерство планирует заняться изготовлением подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М".

— Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92 процентов, — подчеркнул он.

Ранее Лайф писал, что первый полк с российским ракетным комплексом "Авангард" заступил на дежурство.

Напомним, 26 ноября Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард". Как отметили в Минобороны РФ, это сделано для того, чтобы обеспечить жизнеспособность и эффективность Договора СНВ. Позднее Сергей Лавров заявил, что Россия готова презентовать и ракетный комплекс "Сармат".