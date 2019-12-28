Юноша жестоко убил 91-летнего священника, заподозренного в педофилии

В полиции считают, что убийство является актом мести за надругательства священнослужителя над отцом молодого человека.

Во Франции 19-летний парень убил священника католической церкви, которого обвиняли в педофилии, сообщает издание Daily Mail.

Это случилось 4 ноября в департаменте Уаза на севере страны. Юноша воткнул 91-летнему Роджеру Матассоли крест прямо в горло. Католик скончался от удушья.

В полиции считают, что убийство произошло на почве мести: ранее Матассоли обвинили в преступлениях сексуального характера в отношении четырёх мальчиков, которые он совершал в период с 1960 по 2000 год. Одним из пострадавших от рук педофила мог быть отец подозреваемого. А после 2000 года и он сам.

Парню предъявили обвинения в пытках и убийстве. В ходе экспертизы у него выявили психические отклонения. Также известно, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление.

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