В Липецке открыли парк, который заставил мэра ругаться матом

Теперь же глава города поблагодарила жителей за терпение в ожидании обновлённого места отдыха.

В Липецке мэр города Елена Уваркина торжественно открыла Нижний парк, отметив, что сделано ещё не всё, но это не мешает назвать парк благоустроенным в срок, сообщает Most.tv.

— Строители практически завершили всё, осталось несколько моментов. Мы весной будем официально принимать, отложены фонтан и озеленение, — сообщила Уваркина.

В парке уже проложены дорожки и плитка, смонтирована новая эстрада, а в аллеях появились лавочки. Не остался парк и без новогоднего украшения: уже установили ёлку и праздничную инсталляцию в виде ёлочного шара.

Уваркина поблагодарила жителей города за их терпеливое ожидание открытия любимого места для прогулок.

История с нецензурными возмущениями мэра Липецка связана именно с этим парком. После того как видео, на котором Уваркина ругается матом на подрядчиков, появилось в Сети, она заявила, что никого персонально не оскорбляла, а видео не предназначалось для широкой общественности. В связи с инцидентом региональная прокуратура начала проверку в отношении чиновницы.