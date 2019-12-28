Москвич лишился 6 млн рублей, попросив малознакомого обменять их на доллары

40-летний житель Москвы попросил малознакомого обменять шесть миллионов рублей в банке на иностранную валюту и остался без них. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

— Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять деньги по его документу. Потерпевший передал сумку с денежными средствами своему знакомому, который якобы для безопасности пришёл с приятелем, — говорится в сообщении.

Мужчины зашли в банк, после чего скрылись.

Сотрудники полиции уже задержали одного из подозреваемых, у него изъяли три миллиона рублей. Сейчас правоохранители выясняют местонахождение его соучастника.