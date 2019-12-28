На Урале готовится к аварийной посадке самолёт с пассажирами на борту

Самолёт авиакомпании Ural Airlines готовится к аварийной посадке в аэропорту Кольцово. Борт вылетел из Екатеринбурга в Симферополь.
По данным Лайфа, после взлёта у "аэробуса" оказался неисправен датчик скорости, в результате чего капитан судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Сейчас А320 "Уральских авиалиний" вырабатывает топливо в окрестностях Екатеринбурга. Посадка лайнера ожидается в 16:10 по местному времени (14:10 мск).
Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону совершил аварийную посадку самолёт, следовавший из Багдада в Минск.
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