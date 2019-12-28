Россиянам рассказали, как правильно выбирать мандарины к новогоднему столу

Важно обращать внимание на внешний вид фрукта, а запах и листочки не являются гарантами качества плода.

Советы по правильному выбору мандаринов дали специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Цитрусовый символ Нового года можно хранить до четырёх недель при температуре от трёх до восьми градусов по Цельсию, поэтому фрукты можно приобрести заранее и в большом количестве.

При выборе мандаринов в магазине важно обратить внимание на его внешний вид: хороший цитрус будет оранжево-красным или оранжевым, без чёрных пятен, приплюснутый или с небольшим бугорком.

По запаху определить качество фрукта невозможно, листья и веточки также не являются показателями. Не стоит покупать мандарины, которые легко проминаются пальцем, так как это указывает на то, что плод гнилой.

Приобретая цитрус, нужно руководствоваться тем, вкус какого сорта больше всего нравится. Наиболее популярны танжерины, клементины, минеолы и мандарины "сатсума".

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