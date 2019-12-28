Стало известно, когда начнутся предварительные испытания комплекса С-500

В Минобороны подчеркнули, что первые серийные поставки ракетного комплекса запланированы на 2025 год.

Предварительные испытания перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" начнутся уже в следующем году, в то время как поставки запланированы на 2025 год. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

— В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году, — заявил он.

Кроме того, Криворучко, говоря о системах ПВО, отметил, что летом этого года в полном объёме и с отличными результатами были завершены испытания зенитной ракетной системы С-350 ("Витязь-ПВО"). Сейчас первый образец комплекса передаётся в войска.

Ранее Лайф писал, что американские военные эксперты уверены, что авиация США и стран НАТО ничего не сможет противопоставить системе С-500. Однако военный эксперт заявил об "уязвимости" комплекса.