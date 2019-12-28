В Праге вновь осквернили памятник советскому маршалу Коневу

В Праге в очередной раз осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС.

На руку статуи неизвестные повесили гирлянду из сарделек, к которой были прикреплены возложенные ранее к монументу памятные ленты.

Сейчас на месте дежурит полиция, выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, в конце августа неизвестные облили краской памятник маршалу Коневу. Однако власти района, где он находился, отказались его восстанавливать. Президент страны высказался за его сохранение, к нему присоединились и чешские коммунисты. Однако памятник всё-таки решили перенести.