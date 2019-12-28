Голливудский композитор напишет гимн для ФК "Краснодар"

Известный голливудский композитор, обладатель премии "Оскар" Ханс Циммер напишет гимн для футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщает Sport 24.
Сумма гонорара, который получит композитор, не раскрывается.
Ханс Циммер — известный голливудский композитор, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Он является автором саундтреков к таким фильмам, как "Код да Винчи", "Интерстеллар" и др. В 2018 году он также написал музыку для заставки чемпионата мира, который проходил в России.
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