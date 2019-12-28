Пёс упал с высоты 150 метров и больше месяца боролся за жизнь

Собака со сломанной лапой питалась водорослями и палками, чтобы не погибнуть от голода.

Шарпей по кличке Шэдоу после падения с высоты 150 метров сумел выжить и больше месяца боролся за жизнь, пока его не обнаружил случайный прохожий.

Это произошло в мае в английском графстве Дорсет. Об инциденте рассказали хозяева пса на его странице в Instagram. По их словам, Шэдоу сорвался со скалы, когда побежал за овцой. Увидев это, семья незамедлительно спустилась вниз, но собаку не обнаружила. А всё потому, что пёс застрял в скалах, откуда не мог выбраться из-за сломанной лапы.

Шесть недель шарпей питался водорослями и слизывал воду с камней, чтобы не умереть от обезвоживания и голода. Когда травма срослась, псу удалось доползти до пляжа, где его заметил проходящий мимо человек и вызвал ветеринаров.

Медики удалили из желудка собаки камни и палки, а на сломанной лапе провели операцию. Хозяев нашли через газету. Шэдоу так плохо выглядел, что те сперва не узнали своего питомца. Сейчас пёс полностью восстановился и набрал вес, который потерял, питаясь водорослями.

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