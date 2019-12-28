В России начаты работы по ускорению гиперзвукового оружия

Новые версии вооружения должны достигать скоростей в десять раз больших, чем у звука.

В России активно идут работы по улучшению гиперзвукового вооружения, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, планируется увеличить дальность, точность наведения и максимальную скорость до более чем 10 Махов (скоростей звука) на траектории гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".

Также работы направлены "на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик".

— Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине, — отметил Криворучко.

Ранее Лайф рассказывал, что за год Россия испытала более 40 образцов нового оружия в Сирии.