Джабаров ответил на претензии Варшавы к Москве из-за слов Путина

Российский сенатор Владимир Джабаров резко прокомментировал решение властей Польши вызвать посла РФ в этой стране в МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина.
Напомним, 24 декабря российский лидер назвал экс-посла Польши в Германии сволочью и антисемитской свиньёй за его слова о готовности установить памятник Гитлеру, намеревавшемуся выслать евреев из Европы в Африку.
— Есть конкретные документы, архивные, трофейные. Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно, — сказал Джабаров в интервью телеканалу "360".
При этом Джабаров добавил, что вызов посла РФ в Варшаве Сергея Андреева в МИД Польши ничего не поменяет. Позиция России осталась неизменной, поскольку она "основана на фактах".
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее призвал польские власти извиниться за поддержку фашистского антисемитизма.
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