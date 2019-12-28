Джабаров ответил на претензии Варшавы к Москве из-за слов Путина

Политик отметил, что Польша не сможет смыть с себя "грязное пятно" тех, кто пошёл на альянс с Гитлером.

Российский сенатор Владимир Джабаров резко прокомментировал решение властей Польши вызвать посла РФ в этой стране в МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 24 декабря российский лидер назвал экс-посла Польши в Германии сволочью и антисемитской свиньёй за его слова о готовности установить памятник Гитлеру, намеревавшемуся выслать евреев из Европы в Африку.

— Есть конкретные документы, архивные, трофейные. Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно, — сказал Джабаров в интервью телеканалу "360".

При этом Джабаров добавил, что вызов посла РФ в Варшаве Сергея Андреева в МИД Польши ничего не поменяет. Позиция России осталась неизменной, поскольку она "основана на фактах".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее призвал польские власти извиниться за поддержку фашистского антисемитизма.