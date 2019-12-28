Круживший над Уралом около двух часов лайнер совершил экстренную посадку

У самолёта после взлёта отказал датчик скорости, из-за чего экипаж принял решение вернуться в Екатеринбург.

Самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга после длительного полёта над городом для выработки топлива. В результате посадки никто не пострадал, сообщает URA.ru.

Ранее стало известно, что после взлёта у лайнера, вылетевшего по маршруту Екатеринбург — Симферополь, отказал индикатор скорости, в связи с чем капитан судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер вырабатывал топливо, для чего пришлось кружить в окрестностях Екатеринбурга около двух часов.