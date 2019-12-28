Под Ростовом полиции пришлось стрелять в "мерседес" с неадекватным водителем

Машина в итоге вылетела на обочину и получила сильные повреждения. За рулём оказался бывший осуждённый.

Сотрудникам УГИБДД УМВД РФ по Ростовской области пришлось применить табельное оружие в ходе погони за правонарушителем на трассе Ростов-на-Дону — Новошахтинск, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Водитель иномарки, которая проходила по ориентировке, проигнорировал требование остановиться, в результате чего сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню. Один из полицейских использовал табельное оружие, чтобы прострелить колёса автомобиля.

Водитель иномарки был задержан, им оказался 21-летний мужчина, ранее судимый за убийство. По предварительной информации, за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших при задержании нет, автомобиль получил механические повреждения.

В отношении мужчины составлены протоколы по статьям "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства", "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Сообщается, что водитель иномарки ранее уже привлекался за нарушение правил дорожного движения.

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