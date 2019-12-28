Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Компания согласилась выплатить Киеву 2,9 миллиарда долларов в обмен на отказ от других претензий.

Кабинет министров Украины одобрил мировое соглашение с российской компанией "Газпром" по газовым и имущественным спорам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, — говорится в опубликованном распоряжении.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Министр энергетики РФ Алексей Новак 27 декабря заявил, что страны договорились, что с 1 января откажутся от взаимных претензий и снимут арест с имущества в счёт решений по судебным искам. Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.