Обладатель одного из крупнейших лотерейных выигрышей скончался в Великобритании

По словам пресс-секретаря британца, он умер в результате непродолжительной болезни.

В Великобритании после непродолжительной болезни на 72-м году жизни скончался Колин Вейр — обладатель одного из самых крупных лотерейных выигрышей в Европе. Об этом сообщает The Sun.

Адвокаты Вейра подтвердили, что он скончался сегодня, 28 декабря, в одной из больниц Шотландии спустя восемь лет после того, как с бывшей женой сорвал крупный джекпот.

Напомним, Колин и Кристина Вейр выиграли в лотерею EuroMillions в июле 2011 года и в качестве приза забрали 161 миллион фунтов стерлингов. Тогда это была рекордная сумма выигрыша.

На полученные деньги супружеская пара купила шикарный особняк с четырьмя спальнями, расположенный в лесном массиве площадью 93 квадратных километра на окраине города Ларгс в Шотландии.

Однако выигрыш не принёс супругам счастья. Спустя 38 лет совместной жизни Колин и Кристина решили расстаться. Официально они подали на развод весной этого года, в сентябре 2019 года расторжение брака было оформлено окончательно.