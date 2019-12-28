Потерявшая память россиянка после 16 лет в психдиспансере вернулась домой

Девушка вышла из дома за семечками, и поиски ничего не давали. Родные надежду не теряли.

Юлия Семёнова из Томска, пропавшая 16 лет назад и всё это время находившаяся без памяти в психдиспансере, вернулась домой.

— Из психдиспансера позвонили, сказали, что паспорт сделан — можете выезжать. Впереди же уже выходные. Мы вчера её забрали. Приехали её племянники, моя дочь. Попили чай, покушали, познакомили её с родственниками. А сегодня уже в больницу сходили, — рассказала Лайфу сестра девушки Нелля Семёнова.

Потерявшая память Юлия чувствует себя хорошо и даже делится рассказами, как ей жилось в больнице. Пока она будет жить у своей сестры.

Напомним, 22-летняя Юлия из Томска пропала в 2003 году. Долгих 16 лет семья о ней ничего не знала. Всё это время девушка провела в психоневрологическом интернате Красноярска, так как не помнила ничего из своей жизни. С помощью волонтёров удалось найти родственников девушки. Сестра Юлии рассказала, как прошла первая встреча с девушкой спустя долгие годы расставания.