Путин подписал закон о повышении МРОТ

В следующем году минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен на 7,5%.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года минимальный уровень оплаты труда в стране будет повышен до 12 130 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей. По данным Минтруда, изменения затронут около 3,2 миллиона человек. На повышение МРОТ из бюджета будет выделено 20,9 миллиарда рублей, из федерального — примерно четверть этой суммы.

Ранее соответствующий закон утвердил Совет Федерации, а Госдума одобрила его ещё 12 декабря.