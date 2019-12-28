Американец застрелил жену и собак и назвал себя в Twitter трусом

Убийца поблагодарил Национальную стрелковую ассоциацию США за возможность пользоваться соответствующим оружием.

В штате Вашингтон в США мужчина по имени Кевин Хеймсот расстрелял из полуавтоматической винтовки жену и домашних питомцев. После убийства он признался в содеянном в "Твиттере", сообщает Daily Mail.

— Я убил всю свою семью, и я не смог бы сделать это без оружия! Я слишком труслив, нож — это слишком жёстко для меня. Итак, спасибо всем в NRA (Национальная стрелковая ассоциация США. — Прим. ред.), — говорится в сообщении стрелка.

В опубликованном твите он также добавил, что убивает не оружие, а люди.

Полиция задержала убийцу. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Клинцы Брянской области местный житель застрелил жену, которая возвращалась с ребёнком из школы.